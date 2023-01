Der Kirchengemeinderat Döbbersen Foto: Silke Roß up-down up-down Kirchengemeinderäte Neue Leitung in den Kirchen Döbbersen, Blücher und Hagenow und | 23.01.2023, 17:46 Uhr Von Sascha Nitsche Silke Roß | 23.01.2023, 17:46 Uhr

In den Kirchengemeinden der Region werden in diesen Wochen die neuen Kirchengemeinderäte in ihr Amt eingeführt. Für die kommenden sechs Jahre werden sie die Kirchengemeinden leiten. In Döbbersen, Hagenow und Zahrensdorf-Blücher setzt sich das Gremium aus erfahrenen und neuen Mitgliedern zusammen.