Die jetzige Drehleiter der Wittenburger Wehr ist eine Leihgabe, die eigentlich Leiter ist in der Instandsetzung, die immer teurer wird. Foto: Mayk Pohle Neue Drehleiter für Wittenburg Stadt kann im Schnellverfahren neue Drehleiter bestellen Von Mayk Pohle | 09.02.2023, 15:56 Uhr

Weil ein Platz in der Förderliste des Landes frei geworden ist, musste in Windeseile ein Beschluss der Stadtvertretung her. Es geht um den Kauf einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr Wittenburg.