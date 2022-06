Oskar (l), Milla und Lovis fertigen begeistert Monotypien an FOTO: Silke Roß Kunst offen 2022 Kunst ist in der kleinsten Kirche, auch in Dreilützow Von Silke Roß | 04.06.2022, 18:11 Uhr

Überall in der Region laden die gelben Regenschirme zu Kunst offen zur Begegnung mit Kunst und Künstlern ein. Auch in der Kirche in Dreilützow ist etwas los.