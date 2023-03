Peter (l.) und Jörg Koschella wollen die Tischlerei so lange wie möglich als Familienbetrieb weiterführen. Foto: Silke Roß up-down up-down Handwerk in Wittendörp Tischlerei Koschella in Raguth bleibt weiter in Familienhand Von Silke Roß | 23.03.2023, 13:42 Uhr

Seit 1947 existiert die Tischlerei Koschella als Familienbetrieb. Nun geht Peter Koschella in den Ruhestand, aber sein Bruder Jörg will die Firma übernehmen. Ein Glück für die Region, denn die Koschellas haben sich auf Restaurationen spezialisiert und können das, was andere nicht mehr machen.