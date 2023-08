Die Polizei zog einen stark betrunkenen Lastwagenfahrer auf der A24 aus dem Verkehr. Der Fahrer soll laut Polizeimitteilung am Samstag in Schlangenlinien in Richtung Berlin unterwegs gewesen sein.

Polizei stellte den Fahrer auf einem Parkplatz

Dann soll der Fahrer an der Anschlussstelle Hagenow abgefahren und wieder in Richtung Hamburg auf die Autobahn aufgefahren sein. Das Lastwagen-Gespann konnte später durch die Polizei auf dem Parkplatz Wittenburger-Land Nord gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem 51-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 3,65 Promille. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zur Blutprobenentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Nach der Aufnahme einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde der Fahrer zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam gebracht.