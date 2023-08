In Körchow bei Wittenburg ist am frühen Freitagmorgen ein Auto in Brand geraten. Dabei ist laut Polizeimitteilung ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor drei Uhr in der Setziner Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer am Heck des stillgelegten Fahrzeuges ausgebrochen sein. Von dort aus griff es auf das gesamte Auto über.

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge sowie Gebäude auf dem Grundstück konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.