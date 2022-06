Julia Rösler (l.) und Anna Sophie Paggel checken die Tablets, die im Unterricht der vierten Klasse genutzt werden sollen. Auch diese Materialvorbereitung gehört zu den Aufgaben der beiden jungen Frauen. FOTO: Silke Roß Freiwilliges Soziales Jahr in Wittenburg Grundschule am Friedensring hat noch freie FSJ-Plätze Von Silke Roß | 08.06.2022, 15:46 Uhr

Anna Sophie Paggel und Julia Rösler machen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule am Friedensring in Wittenburg. Beide genießen vor allem die vielfältigen Beziehungen zu den Kindern.