Via Molina Symposium Mühlenfreunde aus MV tagen in Wittenburg Von Silke Roß | 16.10.2022, 09:22 Uhr

In Wittenburg trafen sich am vergangenen Sonnabend Mühlenfreunde aus MV zu ihrem Herbstsymposium. Ziel des Mühlenvereins ist die Unterstützung einer Mühlenroute durch ganz Europa, der Via Molina.