Vor dem Radelübber Superhaus in Sachen Nachhaltigkeit: Elbehaus-Chef Hendirk Rößler (re.) im Gespräch mit Sparkassenvorstand Björn Mauch. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Energieeffizienter Hausbau Vorzeigebau in Radelübbe zeigt: So funktioniert nachhaltiges Bauen Von Mayk Pohle | 25.10.2022, 12:13 Uhr

Das Projekt wird als Innovation in der Region bezeichnet. In jeder Ecke des Bungalows hat die Firma „Elbehaus“ versucht, dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen – und so beim Bauen jede Menge Energie eingespart.