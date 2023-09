Bushändler ziehen um Wittenburg wird immer mehr zum Marktplatz für gebrauchte Busse Von Mayk Pohle | 11.09.2023, 18:43 Uhr Bushändler Esad Dedic (62) kam aus Hamburg und hat sich mit seinem Unternehmen in Wittenburg niedergelassen. Er will bleiben. Foto: Mayk Pohle up-down up-down

Wer in Wittenburg von der Autobahn in Richtung Hamburg abfährt, der fühlt sich wie auf einem großen Busbahnhof. Zu Dutzenden stehen rote Busse dort auf einem Grundstück. Das hat etwas mit den sich verändernden Marktverhältnissen in Hamburg zu tun.