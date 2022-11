Bis zur nächsten Kommunalwahl sind es eigentlich noch zwei Jahre hin. In Schossin wird aber schon am kommenden Wochenende gewählt. Symbolfoto: Bernd Weißbrod up-down up-down Wahl am 13. November Premiere: Für drei neue Gemeindevertreter müssen Schossiner zur Wahl Von Nadja Hoffmann | 04.11.2022, 15:22 Uhr

In der Gemeindevertretung in Schossin müssen drei Posten neu besetzt werden. Doch einfach nachrücken können Kandidaten hier nicht. Es muss am 13. November gewählt werden, und das ist äußerst selten.