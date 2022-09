Zu ihrem Saisonabschluss an der Wittenburger Mühle rechen die US-Cars Freunde MV mit weitaus mehr als vier strahlenden Fahrzeugen amerikanischen Ursprungs. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Saisonabschluss US-Cars-Freunde starten in Wittenburg noch einmal durch Von Sascha Nitsche | 09.09.2022, 15:47 Uhr

Spontan kam den Machern hinter dem US-Cars-Weekend in Schwechow die Idee, am 3. Oktober 2022 in Wittenburg noch ein kleines Treffen kurz vor dem Winter zu organisieren.