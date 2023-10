Seit dem Baustart Ende vergangenen Jahres sowie der Grundsteinlegung im Frühjahr hat sich auf dem Areal der Deutschen Logistikholding (DLH) in Wittenburg viel getan. Während im März die ersten Stützen für die Hallen des Logistikcampus gesetzt wurden, ist nun bereits die Halle sichtbar. Und mit der Mecklenburger Kartoffelveredlung steht nun der erste Mieter für das Areal fest.

Mecklenburger Kartoffelveredlung baut Lager im Logistikzentrum

Die Mecklenburger Kartoffelveredlung wird die Immobilie zur Erweiterung ihrer Lager- und Distributionskapazitäten nutzen. Die Fläche umfasst neben einer Hallenfläche von rund 10.130 Quadratmetern unter anderem auch Büro- und Sozialräume. Wie die Deutsche Logistikholding mitteilt, habe der unterzeichnete Mietvertrag eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoptionen. Der Mietbeginn ist für den 1. April 2024 vorgesehen.

„Wir freuen uns, die Mecklenburger Kartoffelveredlung GmbH als wertvollen Mieter auf unserem Logistikcampus in Wittenburg begrüßen zu dürfen“, so Felix Zilling, Geschäftsführer der DLH. „Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Seiten von großem Nutzen sein wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, führt Zilling weiter aus.

Mecklenburger Kartoffelveredlung muss aus Lager in Gallin ausziehen

Die Mecklenburger Kartoffelveredlung ist froh, einen geeigneten Lagerraum in der Region gefunden zu haben, sagt Werkleiter Sebastian Dykhuis. Der Umzug wird nötig, weil die Firma aus dem ehemaligen Stammlager in Gallin ausziehen muss. Insgesamt sollen auf der 75.200 Quadratmeter großen Fläche in Wittenburg auf rund 30.500 Quadratmeter Logistikhallen sowie Büroflächen in insgesamt drei Hallenabschnitten realisiert werden.

Die Bauarbeiten am Logistikzentrum der DLH an der A24 in Wittenburg sind noch nicht abgeschlossen. Foto: Theresa Franz

Hagenows Wirtschaftsförderer Roland Masche sieht in der Entscheidung für Wittenburg ein Bekenntnis für die Region. „Die Emsland-Gruppe ist ein wichtiges Unternehmen, da freuen wir uns natürlich, wenn es gelingt, hier in der Gegend die notwendige Infrastruktur bereitzustellen“, erläutert er. Immerhin sei Wittenburg dichter am Produktionsstandort Hagenow als Gallin.

Logisitkzentrum bringt neue Arbeitsplätze in Wittenburg

„Dass mit der neuen Logistikhalle wieder neue Arbeitsplätze in Wittenburg entstehen, freut mich sehr“, so Bürgermeister Christian Greger. Damit werde Wittenburg weiter als Wirtschaftsstandort ausgebaut. Gerade die Fläche am Alten Wölzower Weg sei dabei logistisch sehr gut gelegen. Denn die Lkws müssen hier nicht direkt in die Stadt hineinfahren und sind schnell auf der Autobahn.

Kreuzung am Wittenburger Autohof soll entschärft werden

Wie Wittenburgs Bürgermeister weiter ausführt, laufen derzeit Gespräche in Bezug auf den Kreuzungsbereich am Wittenburger Autohof. „Gerade als Linksabbieger ist es hier mitunter schwer herauszukommen. Das haben wir auf dem Schirm. Deshalb laufen gerade Gespräche, ob es nicht möglich wäre, dort eine Ampel zu installieren.“