Sommerferien zu Hause Wer sollte unbedingt mal ins Wittenburger MehlWelten-Museum? Von Silke Roß | 06.08.2023, 11:19 Uhr Enrico Triebel aus Brandenburg an der Havel ist von den Wittenburger MehlWelten begeistert Foto: Silke Roß up-down up-down

Mehl, Welten und Museum. Schon lange wollte ich mal testen, was es mit dem MehlWelten-Museum in Wittenburg auf sich hat. Bei einem Besuch in die Welt der Mehlsäcke habe ich mit anderen Besuchern gesprochen und dabei auch einiges gelernt.