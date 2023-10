Diebstahl beim Einkaufen Unbekannte stehlen Geldbörsen in Discountermärkten in Wittenburg und Parchim Von Theresa Franz | 12.10.2023, 14:17 Uhr Sowohl in Wittenburg als auch in Hagenow wurden in Supermärkten Kunden bestohlen. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa up-down up-down

Vorsicht, Taschendiebe in Supermärkten in der Region unterwegs! Sie schlugen sowohl in Wittenburg als auch in Parchim zu.