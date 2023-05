Die Polizei zog in Wittenburg einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Symbolfoto: Imago/Marius Bulling/Archiv up-down up-down Wittenburg Mann wird zweimal von der Polizei wegen Alkohol am Steuer gestoppt Von Haley Hintz | 31.05.2023, 05:28 Uhr

Die Polizei in Wittenburg stellte am Dienstag einen erheblich alkoholisierten Autofahrer. Der Mann war bereits am Sonntagabend von der Polizei gestoppt worden.