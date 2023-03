Bald muss Bürgermeister Christian Greger nicht mehr alleine schwimmen, denn im Sommer kann die Stadt einen ersten Schwimmkurs anbieten Foto: Theresa Franz up-down up-down CDU Wittenburger Land Dank Unterstützung bietet Wittenburg im Sommer Schwimmkurs an Von Silke Roß | 04.03.2023, 16:18 Uhr

Immer wieder stellten Eltern in Wittenburg die Frage nach Schwimmunterricht am Badeteich der Stadt. In diesem Sommer wird es nun endlich ein Angebot geben, dank großzügiger Unterstützung.