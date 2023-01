Burger King kommt nach Wittenburg Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Fast Food an der A24 Burger King plant Restaurant in Wittenburg Von Silke Roß | 26.01.2023, 13:35 Uhr

Die beiden Restaurants in Wittenburg an der Autobahn 24 bekommen in den nächsten Jahren weitere Konkurrenz.