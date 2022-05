Roland Zagermann, Veronika Möller und Bruder Gabriel Zörnig sind gemeinsam franziskanisch unterwegs FOTO: Silke Roß Katholikentag Mit der rollenden Kirche von Wittenburg nach Stuttgart Von Silke Roß | 28.05.2022, 10:15 Uhr

Das katholische Begegnungsprojekt „franziskanisch unterwegs“ will die Kirche zu den Menschen in der Region bringen. Wir haben das Team beim Katholikentag in Stuttgart getroffen.