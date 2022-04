Tadelloser Gehweg in Wittenburgs Großer Straße. So soll dieser auch nach den anstehenden Verlegearbeiten für Breitbandkabel aussehen. FOTO: Mayk Pohle Vorbereitung für Breitband Wittenburg rüstet sich für die große Buddelei Von Mayk Pohle | 19.04.2022, 13:29 Uhr

In den kommenden Tagen kommen die Breitbandverleger nach Wittenburg. Die Stadt will sich mit einem externen Büro gegen spätere Schäden wappnen, sieht in dem Baugeschehen aber auch Chancen.