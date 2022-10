Mitarbeiter Dennis Witt liefert die Äpfel an. Foto: Theresa Franz up-down up-down Riha Wesergold in Pritzier Trotz Trockenheit: 350 Tonnen Äpfel werden jetzt pro Tag geerntet Von Theresa Franz | 19.10.2022, 18:14 Uhr

Die Apfelernte für die Fruchtsäfte von Riha Wesergold ist in vollem Gange. Gut 50 Apfelsorten bauen Griseldis Dahlmann und ihre Kollegen in Schwechow und Umgebung an – Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle.