Angehende Notfallsanitäter übten mit Wittenburger Wehr Übung: Wenn auch die Retter an ihre Grenzen geführt werden Von Mayk Pohle | 22.10.2023, 14:28 Uhr Komplizierte Bergung während der Übung: Hier wird eine Person mit Verdacht auf Herzinfarkt aus einem Überkopflader geborgen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down

Auch angehende Notfallsanitäter müssen in der Ausbildung an ihre Grenzen geführt werden. Das wurde am Wochenende bei einer gemeinsamen Übung mit der Wittenburger Wehr demonstriert.