Amtsgericht Ludwigslust Gericht spricht Wittenburger von Verdacht der Körperverletzung und der Unfallflucht frei Von Mayk Pohle | 11.05.2023, 12:58 Uhr

Das Amtsgericht Ludwigslust hat in dieser Woche einen 20-jährigen Wittenburger in einem spektakulären Fall freigesprochen. Der junge Mann hatte nach einer Feier zwei Betrunkene nach Hause gefahren, es kam zum Streit. In Panik überfuhr der Wittenburger einen Angreifer und floh.