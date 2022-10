Die alte Dorfschule in Stralendorf wird kernsaniert. Foto: Nadja Hoffmann up-down up-down Stralendorf bekommt Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule wird neue Heimstätte für dörfliches Leben Von Nadja Hoffmann | 28.10.2022, 16:25 Uhr

Bis auf die Außenwände ist an der alten Dorfschule in Stralendorf kaum noch etwas erhalten. Das Gebäude wird gerade grundhaft saniert. Dabei kommen so einige Überraschung zum Vorschein.