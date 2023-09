Im Fahrbahnbereich des Düsterweges 1-3 kommt es aufgrund der Verlängerung des Schmutzwasserkanals voraussichtlich vom 18. September bis zum 13. Oktober zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Ein Ampel wird eingerichtet

Durch Instandsetzungsmaßnahmen und den Neubau des Rad- und Fußweges an der Brücke in Richtung Breese kommt es in diesem Bereich zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn mit einer Baustellenampel. Baubeginn ist nach Angaben der ausführenden Firma der 18. September. Dort sind zu Stoßzeiten Verzögerungen für den Verkehr möglich.