Der Zoll führte am Dienstag Kontrollen in Wittenberge durch. (Symbolbild) Foto: Archiv up-down up-down Beamte im Einsatz Zoll führt Routinekontrollen in Wittenberge durch Von Inka Reblin | 16.05.2023, 18:13 Uhr

Am Dienstag waren Beamte in zivilen und offiziellen Zollfahrzeugen in Wittenberge präsent. Auf Nachfrage hieß es, das seien Routinekontrollen.