In Wittenberge kann es aufgrund des 30. Stadt- und Hafenfestes laut einer Mitteilung der Stadt zu Verkehrseinschränkungen in der Bahnstraße und im Hafenbereich kommen. Das Fest findet vom 18. bis 20. August statt.

Hier kann es zu Einschränkungen kommen

Ab dem 16. August sei mit ersten Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Das betrifft den Bereich der Bahnstraße Ecke Wilhelmstraße und Ecke.

Weitere Einschränkungen gehen einher mit dem Bühnenaufbau in der Bahnstraße Ecke Bäckerstraße sowie Bahnstraße Ecke Karlstraße ab dem 17. August.

Einbahnstraßenregelung soll aufgehoben werden

In diesem Zusammenhang kommt es zur Aufhebung der Einbahnstraßenregelung in der Karlstraße. Vom 18. August ab 10.30 Uhr bis zum Veranstaltungsende am 20. August ist die Bahnstraße vom Stern bis zur Karlstraße für den Verkehr gesperrt.

Halteverbot am Hafen während des Aufbaus

Im Hafenbereich kommt es aufgrund von Aufbauarbeiten ab dem 16. August zu Halteverboten. Zu den Abendveranstaltungen am Nedwighafen kommt es im größeren Umkreis des Hafens am 18. und 19. August ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen. Die Stadtverwaltung Wittenberge bittet darum, die aktuelle Beschilderung zu berücksichtigen.

Wohnmobil-Stellplatz ist gesperrt

In der Zeit vom 16. August bis zum 21. August ist der Wohnmobilstellplatz am Nedwighafen aufgrund der Veranstaltung gesperrt. Der Ausweichstellplatz befindet sich an den Alten Speichern in der Bad Wilsnacker Straße, Höhe Hausnummer 55.