Eine Reinigungsfirma ist gerade dabei, die Lüftungsanlage im Küchenbereich des Wittenberger Theaterkellers zu reinigen. Werkleiter Uwe Neumann und Betreiber Thomas Kern schauen sich den Fortschritt an. Ab Anfang März soll das Restaurant wieder öffnen. Foto: Gina Werthe up-down up-down Ausgehen in Wittenberge Theaterkeller versorgt seine Gäste ab März wieder kulinarisch Von Gina Werthe | 09.02.2023, 16:33 Uhr

Mit großen Schritten in Richtung Zielgerade: Anfang März will Restaurantbetreiber Thomas Kern den Theaterkeller in Wittenberge wieder öffnen. Ein Wasserschaden sorgte für circa ein Jahr Zwangspause.