Montagsdemos in der Prignitz Wittenberger protestiert gegen die Bundesregierung Von Hanno Taufenbach | 12.09.2022, 19:34 Uhr

Für Frieden in der Ukraine und gegen den aktuellen Kurs der Bundesregierung demonstrieren heute Abend Prignitzer. In Wittenberge kamen gut 600 Bürger, in Perleberg wurden etwa 100 Teilnehmer gezählt.