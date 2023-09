Im Zeitraum von Donnerstag zu Freitag sind bisher unbekannte Täter in die Wohnung einer verstorbenen Person in der Lenzener Straße in Wittenberge eingedrungen. Der Einbruch wurde am Montag bekannt, als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft die Wohnung räumen wollten, so die Polizeidirektion Nord.

Die Räume wurden offenbar durchsucht, wobei aber im Nachhinein nicht festgestellt werden konnte, ob etwas entwendet wurde. Ein Mitarbeiter der Kriminaltechnik kam zum Einsatz. Die Wohnung wurde anschließend durch die Wohnungsbaugesellschaft gesichert.