Landwirtschaftsminister Axel Vogel überreicht den Staffelstab an Wittenberges Bürgermeister Dr. Oliver Hermann sowie Maskottchen Mathilde (Birgit Leppin) und Frank Wenzel vom Tee- und Kaffeehaus Wittenberge (v.li.n.re) Foto: Jeanette Küther Landesgartenschau 2027 Staffelübergabe bei der Landesgartenschau an Wittenberge Von Oliver von Riegen | 16.10.2022, 18:30 Uhr

Die Landesgartenschau in Beelitz ist bald Geschichte. Sie schließt am 31. Oktober ihre Tore. Am Sonntag erfolgte bereits die Staffelübergabe an Wittenberge. Die Elbestadt begrüßt die Gäste dann zur nächsten Laga 2027.