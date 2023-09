In Wittenberge dreht sich am 7. Oktober alles um den Apfel. Biosphärenreservat, Wittenberger Interessenring und Stadt laden von 13 bis 17 Uhr in und vor das Kultur- und Festspielhaus ein. Die Veranstaltung wird ergänzt durch einen verkaufsoffenen Sonnabend in der Bahnstraße. Die Einzelhändler öffnen bis 17 Uhr und bieten kleine Überraschungen.

Bereits ab 12 Uhr erwarten drei Pomologinnen Wissensdurstige. Wer zwei bis drei Äpfel aus seinem Garten mitbringt, kann deren Sorte bestimmen lassen. Wegen des großen Interesses in den Vorjahren startet die Aktion eine Stunde vor dem eigentlichen Markt.

Beratung rund um den Apfel

Ab 13 Uhr können sich Besucher vom Biosphärenreservat beraten lassen, welche alten oder neuen Apfelsorten sich für den eigenen Garten besonders eignen. Zudem können alte und neue regionale Obstbäume bestellt werden, um sie im November in Rühstädt zu günstigen Preisen abzuholen. Ein Pilzsachverständiger ist mit einer Ausstellung vor Ort.

Apfelsorten können verkostet und mit einer Handpresse Apfelsaft hergestellt werden. Die Elblandmosterei und Tobias Spill verkaufen als Partner des Biosphärenreservates regionale Produkte. Den Apfelkuchenwettbewerb gibt es nicht, aber die evangelische Kirche und die Freikirchliche Gemeinde werden Kuchen backen und anbieten, darunter solche mit Äpfeln. Zum Rahmenprogramm zählen eine Nähwerkstatt für Beutel und eine Druckwerkstatt für Jubiläumskarten.

Auch Wochenmarkthändler kommen

Mehrere Händler vom Wochenmarkt bauen in der Bahnstraße zwischen Bäcker- und Wilhelmstraße am Sonnabend ihre Stände auf. Auch der Alpaka-Hof aus Breese und der Imkerverein kommen. Es gibt Äpfel und Apfelbäume aus dem Wendland. Kleingärtner von der Sparte Waldfrieden bieten auf dem Pflanzen- und Gemüsemarkt ihre Produkte an und beraten.

Von Freitag bis Sonntag sind Schausteller mit Karussellen und einem Auto-Scooter vor Ort. Auf dessen Fläche tritt am Sonnabend um 15 Uhr die Tanzgruppe Bentwisch auf. In der Tourist-Info kann das Gewicht eines vollen Apfelkorbes geschätzt werden, die Sieger erhalten Gutscheine für das Kultur- und Festspielhaus.