Der Veritas-Park kann am 2. und 3. April besichtigt werden. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down 120 Jahre Nähmaschinenwerk Wittenberge erinnert an die Mitarbeiter von Singer und Veritas Von Ronald Ufer | 30.03.2023, 11:49 Uhr

Mit Rundgängen über das Firmengelände und Filmvorführungen wird in Wittenberge am Sonntag und Montag an den Baubeginn des Nähmaschinenwerkes erinnert.