Ronald Otto (2. v. r.) und Torsten Diehn (2. v. l.) sind die Unternehmer des Jahres 2022. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Prignitzer Unternehmerball Zwei Männer prägen die Gesichter von Wittenberge und Perleberg und | 11.03.2023, 20:41 Uhr Von Hanno Taufenbach Gina Werthe | 11.03.2023, 20:41 Uhr

Sie sind die Chefs kommunaler Wohnungsunternehmen: Torsten Diehn in Wittenberge, Ronald Otto in Perleberg. Zusammen sind sie die Unternehmer des Jahres, ausgezeichnet auf dem Prignitzer Unternehmerball am Sonnabend.