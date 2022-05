Flüchtlinge aus der Ukraine treffen sich jeden Freitag im Stadtsalon Safari in Wittenberge und tauschen sich aus. Ehrenamtliche helfen ihnen bei ihren Alltagssorgen. FOTO: Ismail Kul Ukraine-Flüchtlinge Wittenberge Treffen im Stadtsalon Safari helfen bei der Integration Von Ismail Kul | 14.05.2022, 12:47 Uhr

In der Prignitz untergekommene ukrainische Flüchtlinge befinden sich in Sicherheit. Doch in der neuen Umgebung müssen sie sich zurechtfinden. Ehrenamtliche helfen ihnen dabei.