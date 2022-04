Wasserleitungen in Wittenberge werden gespült. FOTO: Jens Büttner Trinkwasser in Wittenberge Stadtwerke spülen die Rohre durch Von Ismail Kul | 28.04.2022, 14:24 Uhr

In manchen Haushalten in Wittenberge kann das Wasser in diesen Tagen braun bis schwarz gefärbt fließen. Der Grund: Die Stadtwerke führen eine Rohrnetzspülung durch. Tipps, worauf jetzt zu achten ist.