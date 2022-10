Die Band The Sweet Foto: Andy Scott up-down up-down Wittenberge Anlauf vier soll glücken: The Sweet will Wittenberge glamourös rocken Von Fabrice Hermann | 05.10.2022, 10:21 Uhr

Am 5. November wird die Rockband The Sweet im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge an alte Zeiten anknüpfen, als Rock mit wilder Haartracht einherging.