In der verlängerten Bahnstraße in Wittenberge gilt bereits Tempo 30.

Weniger Lärm, bessere Luft und vor allem Sicherheit im Straßenverkehr - das will die Deutsche Umwelthilfe mit einem Tempolimit erreichen. Sie fordert Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften. So reagiert die Prignitz darauf.