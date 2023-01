Die Netzabdeckung in der Prignitz liegt aktuell bei 99 Prozent. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Netzausbau in der Prignitz Telekom verbessert Handyempfang im Landkreis Prignitz Von Ronald Ufer | 04.01.2023, 12:37 Uhr

Die Telekom nimmt einen Mobilfunkmast in der Prignitz in Betrieb und rüstet zwei auf. Ausgebaut wird an der A24 und der Bahnstrecke Berlin-Hamburg.