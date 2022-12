Achtung Bauarbeiten: Ein Teil der Straße Sandfurttrift wird voll gesperrt. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Baustelle Teil der Sandfurttrift in Wittenberge für Monate gesperrt Von Martina Schwenk | 05.12.2022, 09:21 Uhr

Die nächste Baustelle steht in Wittenberge an. Autofahrer ab dem 9. Dezember für ein paar Monate in der Sandfurttrift nicht mehr durch.