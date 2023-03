Am Wochenende steigt in der ehemaligen Prignitz-Galerie - auch bekannt als Kaufhaus Nesslar - eine Techno-Party. Organisiert wird sie von Ron Göring (26), Sebastian Harth (33) und Niklas Utikal (31/v.l.n.r.). Foto: IMAGO/Silas Stein/Gina Werthe up-down up-down Feiern in Wittenberge Drei junge Männer beleben die Prignitz-Galerie mit einer Techno-Party Von Gina Werthe | 27.03.2023, 17:00 Uhr

Seit Monaten steht die Prignitz-Galerie in Wittenberge leer. Am Wochenende wird sich das für eine Nacht ändern: Das Gebäude verwandelt sich in eine Party-Location – mit 600 Quadratmetern Tanzfläche und vier DJs. Was Partyfans erwartet.