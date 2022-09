Die Stadtwerke Wittenberge kündige deutlich steigende Gaspreise an. Foto: IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON up-down up-down Gaspreis in Wittenberge steigt Stadtwerke rechnen mindestens mit dem doppelten Preis Von Hanno Taufenbach | 21.09.2022, 13:18 Uhr

Gas und Strom werden in Wittenberge teurer. Die Stadtwerke sind am Rechnen. Beim Gas zeichnet sich der doppelte bis dreifache Preis ab. Die Kalkulation sei so schwierig wie nie zuvor, sagt Geschäftsführer Lutz Kähler.