An öffentlichen Plätzen ist frei zugängliches WLAN heutzutage keine Seltenheit mehr. So auch in Wittenberge. Bereits seit 2019 versorgt die Stadtwerke Wittenberge GmbH die Wittenberger Bahnstraße mit einem öffentlichen und kostenlosen WLAN. Damals fand man das Netzwerk unter dem Namen „free-key“.

Vor Kurzem wurde das WLAN auf den neuesten Stand gebracht, ist nun stabiler und schneller, wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung informieren. Mit der Erneuerung habe sich aber der Name geändert. Das WLAN sei jetzt unter „Stadtwerke WLAN“ in den Netzwerkeinstellungen des Smartphones zu finden.

Der kostenfreie Service richte sich an Bürger und Touristen. Einloggen könne man sich ohne Registrierung, heißt, es müssen keine persönlichen Daten und auch keine E-Mail-Adresse hinterlegt werden, heißt es vonseiten der Stadtwerke weiter. Nutzer müssen nur auf ihrem Smartphone in den Einstellungen „WLAN“, wählen und dann das „Stadtwerke WLAN“ auswählen.

WLAN soll im Kulturhaus rund um die Uhr nutzbar sein

Das kostenfreie Netzwerk könne für eine Stunde genutzt werden. Danach werde der Nutzer automatisch ausgeloggt. Nutzbar ist das Stadtwerke WLAN vom Stern bis zur Wilhelmstraße in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr.

Eine Ausnahme stelle hierbei das Kultur- und Festspielhaus dar. Dort werde in nächster Zeit eine neue stärkere Antenne im großen Saal verbaut, damit Besucher gleichzeitig während einer Veranstaltung das WLAN-Netzwerk nutzen können. Zusätzlich bleibe der Hotspot hier rund um die Uhr aktiv, heißt es in der Pressemitteilung.

„Nach 4 Jahren war es an der Zeit, den kostenfreien WLAN Hotspot auf den aktuellen Stand zu bringen. Als lokaler Energieversorger freuen wir uns, so auch weiterhin einen Beitrag für eine belebte Wittenberger Innenstadt zu leisten“, sagt Stadtwerke Geschäftsführer Lutz Kähler.

Auch Thomas Schaub, Vorstandsmitglied des Wittenberger Interessenrings, ist froh über die Erneuerung: „Durch den nun noch besseren Anschluss an die kostenfreie Nutzung des Internets machen wir die Innenstadt für Bewohner und Besucher attraktiver“.

Damit Touristen von dem kostenfreien WLAN erfahren, werden in der Touristinformation Flyer ausliegen. Weitere Werbemaßnahmen, wie Schilder an Bänken oder Infotafeln, seien in Planung, heißt es von den Stadtwerken abschließend.