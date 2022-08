Wittenberge - Stadtansicht FOTO: Jens Büttner up-down up-down Stadtschleicher Wittenberger Luft und wie weiter? Eine Kolumne von Ralf Falbe | 09.08.2022, 16:29 Uhr

Ich war in dieser Woche bei meiner Perleberger Kollegin, der Helma, zum Feiern. Hatte ein kleines Dienstjubiläum, die Gute. Und wie ich so mal „Das ist die Wittenberger Luft“ anstimme, sieht mich die Helma ganz merkwürdig an.