So viel los ist nicht immer in der Ansprechbar. Foto: Ronald Ufer up-down up-down Kolumne Stadtschleicher Wittenberge So viel erfahren in der Ansprech.Bar Von Ronald Ufer | 10.01.2023, 13:44 Uhr

Wer Neues über Wittenberge wissen will, kann jetzt in eine spezielle Bar gehen. In der Ansprech.Bar gibt es Informationen und Antworten statt Alkohol.