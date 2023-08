Stadtsalon Safari feiert Brasilianische Klänge ertönen beim Coconut-Sommerfest in Wittenberge Von Oliver Gierens | 27.08.2023, 14:17 Uhr Brasilianische Musiker sorgten für die Stimmung beim Coconut-Sommerfest im Stadtsalon Safari Wittenberge. Foto: Oliver Gierens up-down up-down

Rio und der Zuckerhut lagen am Samstagabend mitten in Wittenberge. Der Stadtsalon Safari hatte zum Coconut-Sommerfest eingeladen. Das wurde den Gästen an brasilianischen Rhythmen und kulinarischen Leckerbissen geboten.