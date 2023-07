Das Wittenberger Stadtmuseum lädt zum Sommerfest. Foto: © Stadt Wittenberge up-down up-down Stadtmuseum in Wittenberge Beim Sommerfest der „Alten Burg“ verbinden sich Spaß und Geschichte Von Gina Werthe | 26.07.2023, 16:04 Uhr

Am 12. August lädt das Wittenberger Stadtmuseum „Alte Burg“ zum Sommerfest. Lesen Sie hier, was den Besuchern an Programmpunkten geboten wird und wie Sie eine neue Nähmaschine gewinnen können.