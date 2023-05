18 Mannschaften traten beim Stadtjugendfeuerwehrausscheid in Wittenberge gegeneinander an. Foto: Feuerwehr Wittenberge up-down up-down Wettkampf im Ernst-Thälmann-Stadion Stadtjugendfeuerwehrausscheid: 18 Mannschaften kämpfen in Wittenberge Von Gina Werthe | 08.05.2023, 15:58 Uhr

Auf die Plätze, fertig, los: Beim Stadtjugendfeuerwehrausscheid zeigten die Jungen und Mädchen am Wochenende in Wittenberge was sie können. Das sind die Ergebnisse.