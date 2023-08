Stadt- und Hafenfest Wittenberge feiert mit Tanz, Magie und heißer Erbsensuppe Von Hanno Taufenbach | 19.08.2023, 14:20 Uhr Die Tanzgruppe aus Razgrad zeigt Folklore. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Das 30. Stadt- und Hafenfest Wittenberge steuert auf seinen Höhepunkt zu. Während in der Bahnstraße Tanzgruppen auftreten und die Modenschau in Kürze startet, rüstet sich der Nedwighafen für die Party am Abend. Das ist los.