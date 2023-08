Eine steife Brise muss es nicht sein, aber mehr als ein laues Lüftchen wünschen sich die Organisatoren für das 30. Stadt- und Hafenfest in Wittenberge schon. Denn sie haben erstmals Drachensportler aus Norddeutschland mit ihren Kunstwerken und und kleinen Fluggeräten an die Elbe eingeladen. Und die kommen bei etwas Wind deutlich besser zur Geltung.

Auf der Landzunge (Hammelwerder) werden sich am Sonnabend voraussichtlich von 21 bis 1 Uhr am Boden befestigte luftige und illuminierte Windinstallationen und bunte Figuren im Wind wiegen. Leuchtende Eulen, Krebse, Fische und andere Tiere, Würfel und Phantasie-Gebilde wird der Wind in den Abendhimmel heben und dort beleuchtet schweben lassen.

Mitmachen beim Familienfest am Sonntag

Am Sonntag kann man das Ganze dann auch tagsüber bewundern. Die Drachensportler werden ihre Kunst, die Herstellung und Möglichkeiten ihrer Figuren erläutern, diese tanzen und schweben lassen. Nach Angaben der Veranstalter wird es auch Mitmach-Angebote für die kleinen und großen Besucher geben.